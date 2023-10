PF faz operação contra rede de espionagem do governo Bolsonaro

O governo do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, determinou a suspensão do uso do equipamento.

O FirstMile "não está mais em uso na Abin dede março de 2021, a agência está em revisão de suas normativas em consonância com o compromiso com o Estado Democrático de Direito", disse a Abin, em nota. (ANSA).

