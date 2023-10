Premiê da Itália participará de cúpula de paz no Egito

Além de Meloni, a cúpula contará com a presença do alto representante da União Europeia para Política Externa, Josep Borrell, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, entre outros.

Segundo o embaixador do Egito na Itália, Bassam Rady, a reunião, que reunirá líderes mundiais e organizações internacionais, nasce da firme convicção do país da inevitabilidade da paz na região.

O encontro "discutirá os desenvolvimentos e o futuro da questão palestina e do processo de paz a nível internacional, neste momento particular que a região atravessa", informou ele à ANSA A crise no Oriente Médio eclodiu depois que o Hamas realizou um sangrento ataque surpresa a Israel.

Desde então, o governo do premiê israelense, Benjamin Netanyahu, tem bombardeado Gaza em retaliação e provocado receios de uma catástrofe humanitária à medida que o número de mortos aumenta e os fornecimentos essenciais se esgotam.

Por sua vez, o Egito disse que permitirá a entrada de caminhões com ajuda humanitária no território ainda hoje. (ANSA).