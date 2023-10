Sínodo de 2023 não terá decisão sobre diaconato para mulheres

VATICANO, 20 OUT (ANSA) - A freira Mary Teresa Barron, presidente da A União Internacional das Superioras Gerais (Uisg), declarou nesta sexta-feira (20) no Vaticano que a questão do acesso das mulheres ao diaconato "está na mesa".

"Estamos considerando. A beleza da Igreja Católica é que há opiniões diversas, e pessoalmente considero que Sínodo deva discernir com união", afirmou à imprensa.