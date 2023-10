Um em cada 4 pratos de macarrão consumidos no mundo é italiano

Este sucesso sem fronteiras será celebrado em escala mundial no dia 25 de outubro, durante o Dia Mundial do Macarrão, que completa 25 anos.

De 1998 até hoje, o macarrão venceu seu desafio global em muitos aspectos. De acordo com os dados da União Italiana de Alimentos e da Organização Internacional de Macarrão (Ipo), a Itália, além de ser líder na produção, é também o país que mais consome macarrão (com 23 quilos por pessoa por ano, superando a Tunísia com 17 quilos e a Venezuela com 12 quilos), totalizando 1,3 milhão de toneladas consumidas em 2022.

Um quarto do macarrão consumido no mundo e 75% do macarrão consumido na Europa são produzidos por uma fábrica de macarrão italiana. Mais da metade do macarrão produzido na Itália é exportado.

Alemanha, Reino Unido, França, Estados Unidos e Japão continuam sendo os países mais receptivos, comprando juntos cerca de 58% das exportações italianas de macarrão (2,1 milhões de euros, R$ 11,2 mi).

Entre os mercados emergentes, a Arábia Saudita (alta de 51%), Polônia (alta de 25%) e Canadá (alta de 20%) também registraram excelentes resultados.

Além dos números, nos últimos 25 anos o macarrão evoluiu, o conhecimento do consumidor aumentou, foi reinterpretado e adaptado a novos estilos de vida.