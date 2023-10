7º voo de repatriação de brasileiros em Israel chega ao Rio

SÃO PAULO, 21 OUT (ANSA) - Chegou no Rio de Janeiro o sétimo voo de repatriação de brasileiros que estavam em Israel.

Após uma escala em Recife, onde desceram dois passageiros, a aeronave KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira (FAB) pousou às 10h48 deste sábado (21) no Aeroporto do Galeão com 67 civis resgatados, incluindo três bolivianas, e nove animais de estimação.