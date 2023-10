ANSA/Na Argentina, Milei capitaliza o voto de protesto

BUENOS AIRES, 21 OUT (ANSA) - Por Patrizia Antonini - Ele considera as mudanças climáticas "uma farsa de esquerda", promete fechar o Banco Central e basear a economia argentina exclusivamente no dólar americano. Javier Milei, o excêntrico inimigo da casta, o antissistema do topete rebelde que se reconhece no partido de extrema direita espanhol Vox, cavalga o protesto dos trabalhadores que não conseguem chegar ao fim do mês e almeja vencer no primeiro turno das eleições presidenciais, que amanhã convocarão mais de 35 milhões de cidadãos às urnas.

Um resultado que não é de forma alguma certo. As pesquisas apontam um cenário incerto, no qual o progressista peronista Sergio Massa, da coalizão União pela Pátria (UP), e a conservadora Patricia Bullrich, da aliança Juntos pela Mudança (JxC), perseguem o anarcocapitalista da coligação A Liberdade Avança (LLA) com margens percentuais estreitas. Com isso, os cerca de 10% a 12% de eleitores indecisos podem ser determinantes.