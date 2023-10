Argentina vai às urnas para eleger presidente em cenário incerto

BUENOS AIRES, 21 OUT (ANSA) - Mais de 35 milhões de eleitores serão chamados às urnas neste domingo (22) para escolher o novo presidente da Argentina, em uma disputa marcada pela ascensão do ultraliberal Javier Milei, da coalizão A Liberdade Avança (LLA), comparado por muitos com o brasileiro Jair Bolsonaro.

Ao mesmo tempo, os argentinos renovarão parcialmente o Congresso, com a eleição de 24 senadores em oito províncias e 130 deputados. Ao todo, cinco candidatos disputam a sucessão do peronista e impopular Alberto Fernández, que desistiu de disputar a reeleição. na Casa Rosada, mas somente três se apresentam com chances reais.