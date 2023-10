Hamas diz que há 'contatos em curso' para libertar reféns

"Há contatos em curso com mediadores de Egito e Catar", disse Osama Hamdan, representante do Hamas em Beirute, no Líbano.

Ao ser questionado pela ANSA, o dirigente ressaltou que espera encerrar o assunto dos reféns "assim que possível".

"Trabalhamos com todos os mediadores para fechar o caso dos civis assim que as condições de segurança forem oportunas", declarou Hamdan.

No entanto, o representante deixou claro que o Hamas só negociará a libertação dos reféns militares quando Israel parar de bombardear Gaza. "Consideramos a ocupação [israelense] responsável pela incolumidade dos reféns, à luz do incessante bombardeio fascista na Faixa de Gaza", disse.

Hamdan ainda afirmou que aquilo que Israel sofreu em 7 de outubro "não será nada comparado" com o que acontecerá no caso de uma incursão terrestre. "A resistência está pronta para qualquer cenário", garantiu. (ANSA).