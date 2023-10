Lula veta marco temporal para terras indígenas

"Vetei vários artigos do Projeto de Lei 2903/2023, de acordo com a decisão do Supremo sobre o tema. Vamos dialogar e seguir trabalhando para que tenhamos, como temos hoje, segurança jurídica e também para termos respeito aos direitos dos povos originários", disse Lula.

O presidente ainda vetou o trecho que falava em indenização prévia a proprietários de terras situadas em áreas demarcadas, bem como a possibilidade de revisar reservas indígenas já constituídas e de cultivar alimentos transgênicos, garimpar e construir rodovias nessas zonas sem a autorização das comunidades originárias.

"Nós podemos considerar uma grande vitória os vetos apresentados pelo presidente", disse a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, acrescentando que a "coerência do governo com a agenda ambiental" foi mantida.

Os vetos, no entanto, ainda podem ser derrubados pelo Congresso. O presidente também decidiu sancionar alguns trechos do projeto de lei referentes ao aumento da transparência dos processos de demarcação, segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.