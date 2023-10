Morre Bobby Charlton, ídolo da Inglaterra e do Manchester United

ROMA, 21 OUT (ANSA) - Morreu neste sábado (21), aos 86 anos de idade, a lenda do futebol inglês Bobby Charlton, ídolo do Manchester United e campeão do mundo em 1966.

O falecimento foi confirmado pela família do ex-craque, que disputou 758 partidas e marcou 249 gols em 17 anos com a camisa dos "Diabos Vermelhos".