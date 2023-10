Verstappen vence sprint nos EUA; Leclerc é 3º

SÃO PAULO, 21 OUT (ANSA) - Já com o tricampeonato garantido, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu neste sábado (21) a corrida sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, em Austin.

Verstappen ganhou de ponta a ponta e terminou a miniprova mais de nove segundos à frente do segundo colocado Lewis Hamilton, da Mercedes, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio.