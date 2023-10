Argentina abre urnas para eleição marcada por incerteza

BUENOS AIRES, 22 OUT (ANSA) - Estão abertas as urnas para as eleições presidenciais mais incertas dos últimos tempos na Argentina.

Até as 18h, cerca de 35 milhões de cidadãos poderão votar em um dos cinco candidatos que disputam a sucessão do impopular Alberto Fernández na Casa Rosada, com os olhares voltados sobretudo para o desempenho do ultraliberal e anarcocapitalista Javier Milei, da coalizão A Liberdade Avança (LLA), vencedor das primárias e líder na maioria das pesquisas.