Campanha de Milei já admite possibilidade de 2º turno

BUENOS AIRES, 22 OUT (ANSA) - Ainda sem números oficiais disponíveis, a campanha do candidato ultraliberal a presidente da Argentina, Javier Milei, já apresenta um tom mais comedido e agora diz que nunca pensou em vencer as eleições no primeiro turno.

"Sempre pensamos que haveria um segundo turno e continuamos achando isso", afirmou um dos expoentes da coalizão A Liberdade Avança (LLA), Guillermo Francos.