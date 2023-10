Dados extraoficiais indicam Massa e Milei no 2º turno

Os dados indicam que Massa estaria com 37% dos votos a nível nacional, Milei, com 30%, e Bullrich, com 22,5%, informou o canal A24. Massa teria obtido um desempenho acima da média na província de Buenos Aires, bastião do peronismo e que representa 37% do eleitorado nacional. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.