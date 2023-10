Meloni celebra um ano como premiê e ataca críticos

"Estamos apenas no início, o caminho diante de nós é ainda longo e tortuoso, mas continuaremos, de cabeça erguida, a fazer escolhas corajosas que por muito tempo não foram feitas. Há um ano, escrevemos a história, e agora estamos escrevendo o futuro da Itália", disse a premiê nas redes sociais.

No vídeo, exibido em um evento do partido de direita Irmãos da Itália (FdI) em Roma, Meloni afirmou que seu governo é um "inimigo a ser abatido" pela oposição. "Somos um espelho da mesquinhez deles. Se formos bem-sucedidos, toda essa gente terá de acertar as contas com a própria consciência", acrescentou.

A premiê ainda declarou que seu governo é alvo de uma "maldade nunca antes vista" e quer promover "reformas profundas sem olhar na cara de ninguém". "Representamos uma Itália orgulhosa e capaz de dar confiança a seus cidadãos, que premia o mérito e o talento e honra o trabalho, uma Itália com as costas retas e o olhar orgulhoso, uma Itália justa", salientou.

Meloni tomou posse como premiê em 22 de outubro de 2022, encabeçando uma coalizão que ainda inclui os partidos Liga, de Matteo Salvini, e Força Itália (FI), do finado Silvio Berlusconi. A aliança tem maioria confortável no Parlamento e, apesar de um ou outro foco de tensão, vem se mantendo unida para aprovar os projetos do governo sem dificuldade.

A oposição, no entanto, acusa a gestão Meloni de não atender às necessidades dos cidadãos, que sofrem com uma inflação ainda alta e veem uma economia em desaceleração, enquanto o número de migrantes forçados que desembarcam na costa do país quase dobrou em um ano, apesar de a questão migratória ter sido cavalo de batalha da direita nos últimos anos.

"A saúde pública está no limite, a escola está sob ataque, o salário mínimo é uma miragem, o encarecimento do custo de vida não para de crescer. Tantos slogans e nenhum resultado, nenhuma promessa mantida. A direita voltou ao governo, mas não sabe governar", disse a vice-presidente da Câmara dos Deputados, Anna Ascani, do Partido Democrático (PD), de centro-esquerda.