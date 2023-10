Novo comboio de ajuda humanitária entra em Gaza

O Egito permitiu a abertura da passagem de Rafah para ajuda humanitária após Israel dar garantias de que não realizaria ataques durante o trânsito dos comboios, mas pedestres continuam proibidos de cruzar a divisa para entrar em solo egípcio - incluindo brasileiros, italianos e outros estrangeiros que aguardam evacuação há vários dias.

Até o momento, o Ministério da Saúde de Gaza contabiliza 4.651 mortos nos bombardeios realizados por Israel, enquanto o país judeu diz que os ataques perpetrados pelo Hamas em 7 de outubro fizeram mais de 1,4 mil vítimas, das quais cerca de 1,1 mil foram identificadas. Nos dois lados do conflito, a maioria dos falecidos eram civis.

Em declaração neste domingo, Izzat al-Risheq, membro do gabinete político do Hamas, acusou Israel de praticar "crimes de guerra e genocídio", com o "apoio e a participação do governo americano e de alguns países ocidentais".

Além disso, a administração da Faixa de Gaza disse que pelo menos 42% das unidades habitacionais do território foram danificadas ou destruídas nas últimas duas semanas, enquanto a ONU estima que os deslocados no enclave palestino totalizem 1,4 milhão de pessoas, em uma população de cerca de 2 milhões de habitantes.

O Hamas ainda mantém 212 reféns, entre civis e militares, sob seu poder, de acordo com o Exército israelense, que reivindicou a morte do vice-chefe de artilharia do grupo em Gaza, Muhamad Qatmash, que teria tido um "papel significativo" nos ataques de 7 de outubro.

Outras frentes - Durante a madrugada, as Forças de Defesa de Israel (IDF) lançaram um ataque contra um complexo subterrâneo situado sob uma mesquita em Jenin, na Cisjordânia. Segundo as IDF, a estrutura escondia uma "célula terrorista" do Hamas e da Jihad Islâmica que planejava um "atentado iminente".