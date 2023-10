Papa expressa preocupação com situação humanitária em Gaza

CIDADE DO VATICANO, 22 OUT (ANSA) - O papa Francisco reiterou neste domingo (22) a preocupação com os reféns e a situação humanitária na Faixa de Gaza, alvo de bombardeios incessantes de Israel desde 7 de outubro, em reação a ataques terroristas sem precedentes perpetrados pelo grupo radical Hamas.

Em seu Angelus dominical, o líder da Igreja Católica dedicou mais uma mensagem ao conflito no Oriente Médio e renovou o apelo "para que se abram espaços" para o diálogo.