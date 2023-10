Candidato em Buenos Aires pode renunciar para ajudar Massa

BUENOS AIRES, 24 OUT (ANSA) - Leandro Santoro, candidato a prefeito de Buenos Aires, avalia não participar do segundo turno do pleito para ajudar o peronista de centro-esquerda Sergio Massa, atual ministro da Economia da Argentina, nas eleições presidenciais.

O candidato do Unión por la Patria (UP), mesma coligação de Massa, quase viu seu rival, Jorge Macri (primo do ex-presidente do país Mauricio Macri), se tornar a autoridade máxima da capital argentina no primeiro turno.