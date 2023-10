'Eram pela paz', diz filho de reféns ítalo-israelenses mortos

ROMA, 24 OUT (ANSA) - Nadav Kipnis, filho do casal de ítalo-israelenses Eviatar e Lilach, declarou nesta terça-feira (24) em entrevista à ANSA que "a paz com a Palestina é possível, mas não com o Hamas. Nunca com o Hamas".

Os pais dele foram sequestrados no kibutz de Beeri no ataque de 7 de outubro e mortos em seguida.