Ex-companheiro de Meloni deixa apresentação de programa de TV

ROMA, 24 OUT (ANSA) - Andrea Giambruno, o agora ex-companheiro da premiê da Itália, Giorgia Meloni, vai deixar a apresentação do programa "Diario del giorno", do Rete4, que pertence à Mediaset, grupo de mídia de propriedade dos herdeiros do falecido ex-premiê Silvio Berlusconi.

A decisão foi divulgada nesta terça-feira (24) após uma discussão entre a empresa e o jornalista, que se envolveu em uma polêmica após gravações divulgadas em outro programa de TV, o satírico de atualidades "Striscia la Notizia", na semana passada.