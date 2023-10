França prende 2 por possível ligação com ataque de Bruxelas

As autoridades querem "esclarecer a ligação" dos dois suspeitos com Abdessalem Lassoued, autor do ataque que deixou duas vítimas pouco antes do início da partida entre Bélgica e Suécia pelas eliminatórias para Eurocopa. O agressor foi morto em um confronto com a polícia no dia seguinte ao atentado.

O mais jovem dos suspeitos, que mora na França há cerca de duas décadas, negou seu envolvimento no ataque através de seu advogado, Souleymen Rakrouki, que foi ouvido pela agência AFP.

"Lassoued era um amigo que conhecia há muito tempo, em quem não via sinais de radicalização. Ele nunca poderia ter imaginado tal ato", explicou Rakrouki.

Desde que o ataque foi efetuado, a polícia não descartou a possibilidade da existência de uma célula terrorista por trás do tiroteio. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.