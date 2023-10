Hotel em Como, na Itália, é eleito melhor do mundo

COMO, 24 OUT (ANSA) - O Hotel Passalacqua, em Como, no norte da Itália, foi escolhido campeão na primeira edição do ranking "World's 50 Best Hotels", anunciada em uma cerimônia em Londres nesta terça-feira (24).

A pequena propriedade aberta pela família De Santis em junho de 2022 venceu uma competição acirrada, que incluiu até mesmo o Four Seasons de Florença.