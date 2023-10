Itália descarta culpa de Israel em ataque a hospital

"Inclusive o míssil que atingiu um hospital em Gaza e que foi atribuído em um primeiro momento a Israel não era, na realidade, um míssil de Israel. Ele caiu no estacionamento do hospital e provocou cerca de 50 mortes, e não 500. É preciso impedir que a propaganda exerça papel negativo, inflamando as massas árabes", acrescentou.

Israel diz que a explosão de 17 de outubro foi provocada por um míssil defeituoso da Jihad Islâmica, mas tanto o grupo quanto o Hamas, que controla a Faixa de Gaza, culparam um bombardeio israelense pela tragédia.

O Ministério da Saúde local afirma que cerca de 5,3 mil palestinos já morreram desde o início do conflito, enquanto Israel contabiliza 1,4 mil vítimas nos ataques deflagrados pelo Hamas em 7 de outubro. (ANSA).

