Lula promete ajuda ao Rio após ataques de milicianos

"O governo brasileiro tem que assumir a responsabilidade de ajudar. Conversei com o governador [Cláudio] Castro, hoje vou conversar com o ministro da Defesa [José Mucio], na perspectiva de fazer com que a Aeronáutica possa ter uma intervenção maior nos aeroportos do Rio de Janeiro, que a Marinha possa ter uma intervenção maior nos portos. Vamos ter que agir um pouco mais", declarou.

No entanto, Lula descartou a possibilidade de uma intervenção federal no Rio, como a realizada em 2018 pelo então presidente Michel Temer (MDB). "Não queremos pirotecnia, não queremos tirar a autoridade do governador", disse o presidente, ressaltando que o papel das Forças Armadas "não é combater o crime". (ANSA).

