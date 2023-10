Número de mortos em ataques em Gaza sobe para 5,8 mil

TEL AVIV, 24 OUT (ANSA) - Subiu para 5.791 o número de mortos nos ataques israelenses na Faixa de Gaza, segundo balanço divulgado nesta terça-feira (24) pelo Ministério da Saúde do enclave palestino, que é controlado pelo grupo radical Hamas.

De acordo com o boletim, quase metade das vítimas - 2.360 - eram menores de idade. Do lado israelense, os atentados terroristas do Hamas deixaram cerca de 1,4 mil mortos, em sua maioria civis, totalizando quase 7,2 mil falecidos desde o início do conflito. (ANSA).