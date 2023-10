ONU reforça apelo por cessar-fogo imediato no Oriente Médio

NOVA YORK, 24 OUT (ANSA) - O secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, insistiu nesta terça-feira (24) por um "cessar-fogo imediato" em Gaza. Ele também repudiou as "claras violações do direito humanitário internacional" na zona de conflito.

As declarações foram dadas na reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir o conflito no Oriente Médio.