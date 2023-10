Cidade italiana terá exposição com obras do brasileiro Kobra

SÃO PAULO, 25 OUT (ANSA) - A cidade de Pisa, na Itália, vai inaugurar na próxima quinta-feira (26) uma exposição com obras do artista brasileiro Eduardo Kobra.

As telas originais do paulistano ficarão expostas até o dia 7 de janeiro de 2024 no Palazzo Blu, localizado no centro histórico do município toscano.