Festival de Cinema Italiano divulga seleção da 18ª edição

SÃO PAULO, 25 OUT (ANSA) - Com início no próximo dia 8 de novembro, o Festival de Cinema Italiano divulgou nesta quarta-feira (25) a lista completa dos 32 filmes que compõem a seleção, entre longas inéditos e comédias clássicas italianas.

Até o dia 9 de dezembro, o público poderá assistir aos filmes em 91 salas em mais de 60 cidades em todas as regiões do Brasil, e também no streaming.