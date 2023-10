Florença receberá largada inédita do Tour de France na Itália

ROMA, 25 OUT (ANSA) - Com largada inédita na Itália, os organizadores do Tour de France, uma das provas mais tradicionais do ciclismo mundial, divulgaram nesta quarta-feira (25) o percurso da edição de 2024.

O próximo Tour de France terá início em Florença, que receberá uma etapa de 205 quilômetros que termina em Rimini, além de sete subidas e uma breve passagem por San Marino.