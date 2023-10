Furacão Otis atinge México com ventos e chuvas fortes

ACAPULCO, 25 OUT (ANSA) - O furacão Otis, definido como "potencialmente catastrófico" pelas autoridades dos Estados Unidos, atingiu a costa oeste do México com chuvas intensas e ventos de até 270 km/h.

O fenômeno, que em algumas horas passou de uma tempestade tropical a um furacão de categoria 5 (atualmente na categoria 4), tocou o solo na cidade litorânea de Acapulco.