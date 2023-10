Israel mantém críticas após explicação de Guterres

TEL AVIV, 25 OUT (ANSA) - Apesar das explicações do secretário-geral da ONU, António Guterres, sobre uma frase a respeito do Hamas, Israel manteve o tom duro contra o português e o acusou de "distorcer mais uma vez a realidade".

"Ontem ele disse claramente que o massacre e a loucura homicida do Hamas 'não ocorreram no vácuo'. Então, para ele, Israel é culpada das ações do Hamas", diz uma nota assinada pelo embaixador israelense na ONU, Gilad Erdan.