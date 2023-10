Israel vai negar visto a funcionários da ONU

"Dadas as suas palavras, negaremos a emissão de vistos a representantes da ONU. De resto, já negamos o visto para o subsecretário para assuntos humanitários, Martin Griffiths.

Chegou a hora de ensinar a eles uma lição", disse nesta quarta-feira (25) o embaixador israelense nas Nações Unidas, Gilad Erdan, em entrevista à Rádio Militar.

Por sua vez, o presidente do Yad Vashem, memorial do Holocausto em Jerusalém, Danny Dayan, declarou que Guterres "fracassou". "Aqueles que tentam 'entender', que buscam um contexto justificativo, não condenam os culpados e não pedem a libertação incondicional e imediata dos sequestrados falham no teste", acrescentou.

Em seu discurso no Conselho de Segurança, o secretário-geral da ONU também condenou os ataques do Hamas e pediu que os reféns do grupo sejam "tratados com humanidade e libertados imediatamente". Além disso, disse que as demandas do povo palestino não "podem justificar" atentados terroristas.

Os ataques do Hamas deixaram cerca de 1,4 mil mortos, enquanto as autoridades da Faixa de Gaza afirmam que a resposta israelense já matou 5,8 mil pessoas, sendo 704 apenas na última terça.

Em meio à rápida deterioração da situação, o presidente do Conselho Europeu (principal órgão político da União Europeia), Charles Michel, afirmou que é preciso garantir "o efetivo fornecimento de ajuda humanitária" a Gaza.