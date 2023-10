Itália se prepara para acender maior árvore de Natal do mundo

CASTIGLIONE DEL LAGO, 25 OUT (ANSA) - A Itália iniciou os preparativos para acender a maior árvore de Natal do mundo, que é enfeitada tradicionalmente sobre as águas do lago Trasimeno, na região da Úmbria.

A árvore, que tem 1.080 metros de comprimento e 50 metros de largura, permanecerá enfeitada entre os dias 8 de dezembro e 6 de janeiro de 2024.