Joia arqueológica no norte da Itália será aberta ao público

AOSTA, 25 OUT (ANSA) - A cidade de Aosta, no norte da Itália, abrirá ao público em novembro uma de suas joias arqueológicas, que fará os visitantes imergir no passado para compreender as origens da humanidade.

A capital do Vale de Aosta, região que faz fronteira com a Suíça e a França, inaugurará no dia 11 do próximo mês a "Área Megalítica", um espaço que reúne relíquias do passado, desde ritos de fundação e túmulos até dólmens e vários outros monumentos.