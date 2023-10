Na zona do rebaixamento, Udinese anuncia retorno de Cioffi

UDINE, 25 OUT (ANSA) - Na zona do rebaixamento da Série A da Itália, a Udinese anunciou nesta quarta-feira (25) o retorno do técnico Gabriele Cioffi, que vai substituir Andrea Sottil no cargo.

O retorno do comandante é bem visto pela diretoria bianconera, pois o toscano conquistou resultados positivos durante sua passagem na temporada 2021/22.