No Dia do Macarrão, viaje pela Itália sem sair de São Paulo

Como não poderia deixar de ser, os menus da Settimana contam com diversas opções de massa para os paulistanos aproveitarem o Dia Mundial do Macarrão, todas elas integrantes de menus fechados com três (almoço) ou quatro pratos (jantar).

Confira abaixo uma lista com cinco opções para viajar pela Itália através de seus sabores na 12ª Settimana, que vai até 29 de outubro: Puglia - Os chefs Domenico di Tondo e Henrique Schoendorfer levam ao Ristorantino um prato tradicional dessa região do sul da Itália: orecchiette con pomodori infornati e cacioricotta, ou, em português, massa em forma de "orelhinhas" com tomates ao forno e cacioricotta, queijo típico da Puglia.

Sardenha - No restaurante Supra di Mauro Maia, os chefs Roberto Serra e Mauro Maia homenageiam a culinária sarda com a fregula in tegame con verdurine, olive nere e pecorino morbido, uma massa de sêmola tostada e em forma de pequenas esferas, com legumes, azeitonas pretas e creme de queijo pecorino.

Sicília - A sugestão no Ca'd'Oro, uma das mais tradicionais casas italianas da cidade, é o prato de spaghetti spezzati, riduzione di cernia con patate ed essenza di sedano verde al pepe nero, que consiste em espaguetes quebrados, redução de garoupa com batatas e essência de salsão verde com pimenta-do-reino e é preparado pelos chefs Damiano Ferraro e André Marques.

Úmbria - No Tre Bicchieri, que representa essa região do centro da Itália, os chefs Alessandro Lestini e Rodrigo Queiroz oferecem mezze maniche con ragù bianco di maialino alle erbette, ou massa de grano duro com ragu de carne suína e ervas aromáticas.

Vale de Aosta - Para completar a lista, uma receita do extremo-norte da Itália, preparada pelos chefs Christian Turra e Simone Pietro Paratella no restaurante Simone: tagliolino bicolore mantecato con burro nocciola, mocetta e sedano (talharim bicolor na manteiga noisette, com carne curada e salsão crocante). (ANSA).