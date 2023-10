Nutricionista desmente mitos sobre massas e carboidratos

À ANSA, a nutricionista Giulia Graziano, da associação Animenta, que ajuda pessoas que sofrem de transtornos alimentares, destrinchou os mitos que cercam o macarrão, especialmente por se tratar de um carboidrato.

"Os carboidratos são a fonte primária do nosso organismo.

Chegam às células de maneira veloz e sustentável, permitindo que desenvolvamos nossas funções vitais da melhor forma. Em falta deles, o corpo precisa buscar energia de gorduras e proteínas. O consumo da massa é energia para o nosso corpo", explica a nutricionista.

O principal mito envolvendo o macarrão é que ele faz engordar. Para Giulia, os carboidratos são usados como energia para todas as atividades corpóreas, entre as quais os batimentos cardíacos, a circulação do sangue, a respiração, atividade psíquica e física.

Outro engano comum é o conceito de que não se deve comer macarrão após as 18h. O corpo continua funcionando 24 horas por dia e consumir macarrão no jantar pode ser vantajoso, já que favorece o repouso noturno e o bom humor. O consumo estimula a produção de serotonina, neurotransmissor fundamental para a regulação do humor e do sono.

Também diz-se que a massa é difícil de digerir, o que é falso. A forma de cozinhar, porém altera a digestão: cozinhar al dente favorece a digestão, e cozinhar demais torna o alimento uma "cola" ao passar pelo tubo digestivo.