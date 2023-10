Rio de Janeiro recebe aula gratuita sobre a Capela Sistina

A aula contará a intensa história da Capela Sistina, com as majestosas pinturas nos Palácios Vaticanos encomendadas pelo Papa Sisto IV na segunda metade do século 15, representando o fim da Idade Média e início da chamada Era Moderna.

"É o crepúsculo de um mundo pobre, duro e violento, mas também previsível e temeroso da autoridade das forças seculares, o papa e o rei, aos quais de repente são impostas tensões dilacerantes capazes de mudar para sempre o curso da História", anuncia o instituto.

"Desde o atentado fracassado contra Lorenzo o Magnífico, senhor de Florença, até o avanço do mundo islâmico em direção ao Ocidente, a Reforma Protestante e a divisão da Igreja Anglicana provocada por Henrique VIII, juntamente com a abertura de novas rotas comerciais oceânicas, até a ascensão inexorável de Carlos V ao trono imperial, esses são os desafios que testam a unidade da Igreja Católica e o poder papal." "Nesse cenário, é a Capela Sistina, localizada no coração do Estado da Igreja, que registra a mudança que remodela as nações da Europa. No entanto, o preço a ser pago é muito alto e cabe mais uma vez à Arte cuidar de uma Roma desprotegida, mas sempre orgulhosa de sua história milenar", conclui. (ANSA).

