Rússia abate mísseis americanos de longo alcance pela 1ª vez

ROMA, 25 OUT (ANSA) - O Ministério da Defesa da Rússia informou nesta quarta-feira (25) que as forças aéreas russas abateram pela primeira vez dois mísseis Atacms de fabricação americana lançados pela Ucrânia. As informações foram divulgadas pela agência Tass.

"Durante as últimas 24 horas, a defesa aérea interceptou dois mísseis táticos Atacms de fabricação estadunidense, um míssil S-200 convertido para atingir alvos terrestres, dois mísseis antirradiação Harm e dois foguetes do sistema de mísseis Himars de fabricação americana", disse o ministério, em nota.