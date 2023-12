Colorado, nos EUA, deixa Trump inelegível para eleições de 2024

Principal nome do Partido Republicano para desafiar o democrata e atual mandatário Joe Biden, que tentará a reeleição, Trump se tornou o primeiro candidato presidencial a permanecer inelegível em um estado por ter se envolvido em um episódio de "invasão ou rebelião".

A medida valerá para as primárias republicanas do Colorado, que vai ocorrer em 5 de março, mas a decisão também poderá impactar a campanha do magnata nas eleições gerais, agendadas para 5 de novembro.

Nas últimas quatro batalhas pela Casa Branca, os democratas venceram todas as disputadas no Colorado, com Joe Biden (2020), Hilary Clinton (2016) e Barack Obama (2008 e 2012). (ANSA).

