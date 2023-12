Economia da Itália deve crescer 0,7% em 2023, diz projeção

ROMA, 20 DEZ (ANSA) - A economia italiana está estagnada há um ano, com o freio de mão puxado, e o Produto Interno Bruto (PIB), que encerrará este ano com um crescimento de 0,7%, terá um acréscimo de apenas 0,4% em 2023, o mesmo nível que a zona do Euro, conforme as recentes projeções do centro de estudos Prometeia.

O PIB global, por sua vez, está estimado para crescer 2,6%, de acordo com a Prometeia, que prevê uma desaceleração na inflação, com o índice situando-se em 2,1% no próximo ano e em 1,9% em 2025.