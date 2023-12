Em discurso de fim de ano, Mattarella fala contra desigualdades

ROMA, 20 DEZ (ANSA) - O presidente da Itália, Sergio Mattarella, discursou nesta quarta-feira (20) durante a tradicional cerimônia de votos de final de ano com as altas autoridades de Estado, no Palácio do Quirinale, em Roma, destacando o tema das desigualdades.

"Às antigas somam-se novas, no campo digital e no campo do conhecimento. E ressoam as enormes riquezas concentradas em poucos diante do desconforto de muitos, com uma distância nunca antes registrada. São fenômenos globais que entram de maneira imponente na vida de nossas comunidades", disse.