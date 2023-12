Em sessão solene, Congresso Nacional promulga reforma tributária

Entre vaias e aplausos, Lula comemorou a aprovação por políticos de diferentes correntes: "Não precisa gostar do governo Lula. Guardem essa foto, se lembrem que, contra ou a favor, vocês contribuíram que este país, pela primeira vez no regime democrático, aprovou a reforma tributária. Este Congresso, toda vez que precisou demonstrar compromisso com o povo, demonstrou".

Antes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou o caráter histórico da aprovação: "É um divisor de águas. É o Brasil rumo ao progresso. É uma conquista do povo brasileiro.

Uma mudança qualitativa do modelo. A transparência do sistema vai atrair investimentos e criar empregos. Vai reduzir as desigualdades sociais e produzir desenvolvimento equânime para todos os brasileiros".

A aprovação definitiva do texto ocorreu na Câmara dos Deputados na última sexta-feira (15), marcando o fim de um período de 30 anos de negociações por uma reforma tributária.

Até agora, as regras fiscais brasileiras datavam do período da Ditadura Militar, na década de 1960.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) simplifica a cobrança de tributos federais, estaduais e municipais, e conta com alíquotas reduzidas para determinados setores da economia, como medicamentos, educação e transportes.