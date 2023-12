Festival de Sanremo anuncia últimos concorrentes de edição 2024

ROMA, 20 DEZ (ANSA) - Os organizadores do Festival de Sanremo anunciaram nesta quarta-feira (20) os três últimos artistas que vão completar a lista dos 30 concorrentes da edição 2024 do principal concurso musical da Itália.

Trata-se de Clara, que conquistou o "Sanremo Giovani" e apresentará a canção "Diamanti grezzi", Santi Francesi, com "L'amore in bocca", e BNKR44, com "Governo Punk".