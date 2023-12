Grávida é assassinada em novo caso de feminicídio na Itália

O principal suspeito é um cidadão do Kosovo, de 41 anos, identificado como Bujar Fandaj, que recentemente havia sido denunciado à polícia pela vítima por perseguição. Ele foi detido sob a acusação de homicídio qualificado e levado para a penitenciária de Treviso.

O homem, que mora em uma cidade vizinha, teve um relacionamento com Ballan em 2022 e começou a persegui-la depois do término, fazendo visitas indesejadas ao supermercado onde ela trabalhava.

De acordo com a reconstrução, o crime ocorreu entre 11h21 e 11h47 da manhã na última terça-feira (19), conforme o tráfego de mensagens no WhatsApp entre as vítima e seu companheiro, Nicola Scapinello, que encontrou o corpo dele depois que um vizinho o alertou.

"Existem elementos que contestam a premeditação no crime, explicou o promotor-chefe de Treviso, Marco Martani, revelando que Fandaj havia ativado uma nova conta telefônica um dia antes do crime.

"Ele se aproximou de casa com sua bicicleta e não com seu carro, provavelmente para não ser reconhecido, e tinha uma bolsa na qual trazia um martelo, duas facas e outras ferramentas de roubo, com uma faca semelhante àquela que foi encontrada na cozinha e que é a arma do crime", afirmou Martani.

Ballan já estava em outro relacionamento e chegou a tentar esconder as ameaças do novo companheiro, que percebeu a preocupação da mulher e a incentivou a registrar um boletim de ocorrência. A justiça, no entanto, não considerou existirem elementos para solicitar uma medida cautelar.