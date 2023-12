Itália condena 2 neofascistas por ataque a sindicato em 2021

ROMA, 20 DEZ (ANSA) - O Tribunal de Roma condenou à prisão nesta quarta-feira (20) dois dos líderes do partido neofascista italiano Força Nova (FN) pela invasão à sede da Confederação-Geral Italiana do Trabalho (CGIL), principal sindicato da Itália, durante a série de protestos antivacinas e contra o uso do passe sanitário da Covid-19 em 2021.

O líder nacional do FN, Roberto Fiore, foi sentenciado a oito anos e seis meses de prisão, enquanto que o chefe do partido de extrema direita em Roma, Giuliano Castellino, terá que cumprir oito anos e sete meses de reclusão.