Itália tem seu 1º acordo coletivo para atores de cinema e TV

ROMA, 20 DEZ (ANSA) - Associações empresariais e sindicatos do setor assinaram nesta quarta-feira (20) na Itália o primeiro acordo coletivo nacional para atores de cinema e televisão do país, com o estabelecimento de salários mínimos, direitos trabalhistas e com foco no uso da Inteligência Artificial (IA).

A iniciativa prevê que os atores terão contrato de trabalho por categoria, direito a um período mínimo de férias, bem como a não discriminação das pessoas LGBTQIA+. As medidas entrarão em vigor a partir de 2024.