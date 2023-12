Italiano é acusado de aplicar golpes em empresários brasileiros

O inquérito envolve uma empresa que dizia estar interessada em colocar em prática um ambicioso projeto para elaborar uma máquina de processamento de resíduos plásticos.

O italiano entrava na jogada afirmando que representava um fundo chamado BlackRock, um dos maiores do mundo, e iniciava as negociações com os interessados e fazia promessas falsas, como uma inexistente intenção de compra de máquinas do governador de Kinshasa, na República do Congo.

Garantindo que "dinheiro não seria problema", Nicoletti chegou a dizer havia viajado até a Espanha para obter um financiamento do fundo, já que seu irmão seria diretor do grupo em sua sede do país ibérico, informação nunca confirmada.

Os empresários que caíram no golpe, segundo a acusação, percebiam muito tarde que as promessas do italiano eram falsas.

A empresa era, na verdade, de compra e venda de veículos usados, criada em Marbella, na Espanha, com o nome de Blackrock Assept.

(ANSA).