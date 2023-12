Papa pede que crianças afetadas por guerras não sejam esquecidas

CIDADE DO VATICANO, 20 DEZ (ANSA) - O papa Francisco pediu nesta quarta-feira (20) que as pessoas que estão sofrendo com as guerras, principalmente crianças, não sejam esquecidas pelos fiéis em suas orações.

Ao longo da audiência geral, o líder da Igreja Católica lançou um novo apelo de paz na Ucrânia e no Oriente Médio.