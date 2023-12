PL de partido de Meloni sobre presépios causa polêmica na Itália

O PL veta "impedir iniciativas promovidas por pais, alunos ou órgãos escolares competentes para conduzir atividades ligadas às celebrações tradicionais ligadas ao Natal e à Páscoa cristã, como o presépio, apresentações e outras manifestações".

A justificativa diz que o objetivo é "lembrar o profundo significado de humanidade e a relação que liga as manifestações à identidade nacional italiana". Em caso de transgressão, a lei prevê um procedimento disciplinar.

O presidente da associação nacional que representa os diretores escolares do país (ANP), Antonello Giannelli, disse à ANSA considerar o texto "fora de lugar": "Certamente é preciso considerar as tradições do país, mas impor leis é inapropriado. O debate parlamentar fornecerá a oportunidade de avaliar bem o que fazer".

A diretora da escola Cesare Pesenti, em Bérgamo, Veronica Migani, disse à ANSA que a proposta soou como "provocação": "Nunca tivemos problemas: na nossa escola há árvores de natal, crucifixos e ninguém nunca contestou nada".

"Esse projeto me parece uma provocação. Não há um ambiente hostil nas escolas. A nossa é multiétnica, expomos nossos símbolos sem nunca ter recebido objeções, assim como respeitamos o Ramadã de alguns alunos", acrescentou a representante do instituto, onde há alunos do norte da África, América do Sul e países do leste europeu, além de chineses.

A oposição ao governo também já começou a se manifestar em contrário.